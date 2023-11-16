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Dünya
AA 16.11.2023 07:29

ABD Senatosu, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edildi.

Senato'da yapılan oylamada, 11 vekil tasarının aleyhinde, 87 vekil ise lehinde oy kullandı.

Hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe

Ülkede 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen ve hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına günler kalırken, Senatodan geçen yeni tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe olacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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