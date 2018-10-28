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ABD Savunma Bakanı Mattis Suudi Bakan el-Cubeyr ile görüştü

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile yaptığı görüşmede Kaşıkçı cinayeti için şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

28 Ekim 2018 Pazar 14:11





