ABD polisi FETÖ'nün kampında soruşturma yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı çiftlikte hareketli dakikalar yaşandı.

Kampın etrafının sarıldığı, Amerikan polisinin silahlı bir kişiyi araştırdığı iddia edildi.

FETÖ kampının yer aldığı Pensilvanya'nın Saylosburg bölgesinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir Amerikalı, kampta polisin bir soruşturma yürüttüğünü teyit etti.

Polisin "silahlı bir kişiyle ilgili olarak bir soruşturma yürüttüğünü" öğrendiğini anlatan Amerikalı, kampın etrafında çok sayıda eyalet polisine ait araç bulunduğunu ve kampın üzerinde de bir polis helikopterinin dolaştığını aktardı.

Öte yandan Pennsylvania yerel medyasında çalışan bazı gazeteciler de olay yerinden paylaştıkları fotoğraflarla kampın etrafındaki polis hareketliliğini aktardılar.

Brianna Strunk adlı gazeteci, Twitter paylaşımında "polisin, içeride meydana gelen bir olayı" araştırdığını ifade etti. Nocel Walters adlı gazeteci ise "yerel halkın, polisin siyah giyimli ve silahlı bir kişiyle ilgili soruşturma yürüttüğünü" söylediğini dile getirdi.

Polis olayla ve soruşturmayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA