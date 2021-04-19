ABD'de siyahi genç Daunte Wright'ın polis tarafından vurularak öldürüldüğü Minneapolis kentinde protesto gösterileri bir haftayı geride bıraktı. Yüzlerce kişi, Brooklyn Polis Merkezinin önünde toplandı. Minnesota Ünivesitesi'nde biraraya gelen öğrenciler de polisin göstericilere yönelik şiddetine tepki gösterdi.

Portland'da göstericiler, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahilerin isimleri yüksek sesle okundu, Wright için adalet çağrısı yapıldı.

Denver'da da polis şiddetine tepki vardı. Protestocular pankartlar eşliğinde "Siyahilerin hayatı önemlidir" sloganları attı.

Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" grubu üyeleri polis şiddetine karşı gösteri düzenledi. First Ward Park'da toplanan göstericiler şehir merkezine doğru yürüdü.

Daunte Wright’ı öldüren polis memuru Kim Potter ikinci derece cinayetle suçlanıyor. Elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla silah çektiği öne sürülen Potter'ın 10 yıl hapsi isteniyor.