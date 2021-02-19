ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Paris İklim Anlaşması'nın küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklimde yaşanan değişimleri engellemek açısından benzersiz bir çerçeve anlaşması olduğunu söyledi.

Blinken, "2016'da anlaşmaya katılmamız, bugün anlaşmaya yeniden katılmamız kadar bundan sonra gelecek haftalarda, aylarda ve yıllarda neler yapacağımız da önem arz edecektir" dedi.

"Bir daha asla eklenti bir konu olmayacak"

Blinken, ABD'nin ikili ve çok taraflı görüşmelerde iklim değişikliğini gündeme getireceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve bilim diplomasisi dış politika görüşmelerinde artık bir daha asla eklenti bir konu olmayacak. İklim değişikliğinin gerçek tehditlerine odaklanmak ve bilim insanlarımızı dinlemek, bizim iç ve dış politika önceliklerimizin merkezindedir."

Biden, 22 Nisan'da Liderler İklim Zirvesi'ne katılacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Biden'ın 22 Nisan'da yapılacak Liderler İklim Zirvesi'ne de katılacağını açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı.