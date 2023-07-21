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Dünya
AA 21.07.2023 16:10

ABD Orta Doğu'ya yeni savaş gemileri gönderiyor

ABD, İran tarafından Basra Körfezi'nde ticari gemilere müdahale edilmesine karşı Orta Doğu'ya ek savaş gemileri ve binlerce deniz piyadesi gönderme kararı aldı.

ABD Orta Doğu'ya yeni savaş gemileri gönderiyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, bir amfibi gemisi ve sefer görev birliğinin Orta Doğu'ya gönderilmesini onayladığı belirtildi.

Açıklamada, geminin ve birliğin ismine ilişkin bilgi verilmedi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer ise USS Bataan amfibi gemisinin ve 2 bin 500 askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğinin bölgeye gittiğini aktardı.

USS Bataan'ın yanı sıra "USS Mesa Verde" ve "USS Carter Hall" isimli savaş gemilerinin bölgeye yönlendirildiğini ifade eden yetkililer, söz konusu gemilerin ay başında Virginia'nın Norfolk Limanı'ndan ayrıldığını kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD, İran'ın ay başında iki petrol tankeri gemisine Hürmüz Boğazı'nda el koymaya çalıştığını ve bir gemiye ateş açtığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 17 Temmuz'da yapılan açıklamada, İran'ın Basra Körfezi ve çevresinde ticari gemilere el koyma girişimlerinin ardından bölgeye USS Thomas Hudner muhribi ve F-35 savaş uçakları gönderme kararı alındığı belirtilmişti.

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