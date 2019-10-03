Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi yaşamını yitirdi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 112 kişi de yaralandı.

ABD Öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins "protesto açıklaması" notuyla Twitter hesabından açıklama yaptı.

Caggins, taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Görev Gücü, tüm taraflara gerginliği düşürme çağrısı yapıyor. Irak güvenlik güçleri ve sivillerden yaşamını yitiren ve yaralananların olması kaygı vericidir. Barışçıl halk gösterilerinin tüm demokrasilerin temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Şiddete yer yok."

Kaynak: AA