Resmi Kyodo ajansının Japonya ve ABD diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre iki ülke, bölgesel tehditler karşısında savunma işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Buna göre ABD, Japonya'nın güneybatısında, Tayvan Boğazı yakınlarındaki ada eyaleti Okinawa kıyısına acil müdahale gücü konuşlandıracak.

ABD'nin Deniz Piyade Birliği bünyesinde görev yapacak askeri güç, Japonya'nın caydırıcılık kapasitelerine destek olacak.

Yaklaşık 2 bin askerin görevlendirileceği ve yer değiştirme esnekliğine sahip müdahale gücü, düşman saldırısında, Japonya'ya ait adalarının savunulmasına katkı verecek.

Birliğin konuşlandırılma tarihine yönelik bilgi paylaşılmadı.

Okinawa adası

Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin en güneybatısında yer alan ada eyaletine, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgesel nüfuzunu yoğunlaştıran Çin'e karşı stratejik önem atfediliyor.