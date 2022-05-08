ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır ordusu mensuplarını hedef alan Sina'daki terör saldırısını kınıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'nin uzun yıllardır terörle mücadelede Mısır'ın yanında yer aldığını belirten Price, "Bu hain saldırıda sevdiklerini kaybeden ailelere taziyelerimizi sunuyoruz." mesajını verdi.

Mısır Ordusu'nun resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Süveyş Kanalı’nın doğusundaki bir su arıtma tesisine saldırı girişiminde bulunan bir grup terörist ile sıcak çatışma yaşandığı, çatışmada, 1’i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedilmişti.