Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 07:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı ikinci kez uzattı
İsrail, Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde uygulanan kapsamlı kapatmayı üst üste ikinci kez olmak üzere, 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar uzatma kararı aldı.
İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik durumu değerlendirilmesi üzerine Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerde uygulanan kapsamlı kapatmanın 9 Mayıs Pazartesine kadar uzatılmasına karar verildi.
Koordinatörlüğün onayı ile sadece insani, tıbbi ve istisnai durumlara izin verileceği aktarıldı.
5 Mayıs Perşembe gecesi Tel Aviv yakınlarındaki Elad şehrinde 3 İsraillinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı saldırının ardından İsrail, Filistin topraklarında uyguladığı kapatmayı, pazar gününe kadar uzatma kararı almıştı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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