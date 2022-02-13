ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japon ve Güney Koreli mevkidaşları ile ABD’nin Hawaii eyaletinde gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, üç ülkenin de Kuzey Kore’nin son aylarda artan füze denemelerini kınadığını açıkladı.

Blinken, “provokasyon aşamasında” olan Kuzey Kore’ye karşı üç ülkenin de ortak bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

Kuzey Kore'den yedinci füze denemesi

Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirdi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.