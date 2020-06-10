Haber Giriş: Kaynak: DHA
'ABD jetleri, Rus bombardıman uçaklarına eşlik etti'
[Fotoğraf: DHA]
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının, ABD-Rusya sınırı yakınlarında tarafsız sularda uçuş yapan Rus Tu-95MS bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rusya Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli 4 stratejik Tu-95MS bombardıman uçağı, Chukchi Denizi, Bering Denizi, Ohotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmındaki tarafsız sularda planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun belirli aşamalarında, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 savaş uçakları, Rus uçaklarına eşlik etti” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: rus hava gücü rusya savunma bakanlığıSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:58
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