Dünya
AA 06.04.2026 05:30

ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.

ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Fars Haber Ajansı'na göre, Baharistan Kaymakamı Abdulhamid Şerifi, Baharistan ilçesine bağlı Kale Mir yerleşkesinde 2 konuta düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı yetkili, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Tahran'da yine patlama

Tahran'da gece yarısı bir kez daha patlama sesleri duyuldu.

Savaş uçaklarının Tahran semalarında görülmesinin ardından, güney ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi.

Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırıların meydana getirdiği hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 2 saat önce Tahran'a düzenlenen saldırılarda Şerif Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı belirtilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

