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Dünya
AA 28.10.2023 01:35

ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz" dedi.

ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kirby, Gazze Şeridi'yle ilgili gelişmelere değinerek, "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz. Onların güvenlik ihtiyaçlarını desteklemeye devam ediyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kirby, çatışmaların başından beri İsrail ile iletişim halinde olduklarını aktararak, "Sivil kayıplar, sivil zayiatlar ve benimsemeyi tercih edebilecekleri yaklaşımla ilgili endişelerimizi dile getirmekten çekinmedik. Dostların yapabileceği şey budur" değerlendirmesinde bulundu.

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