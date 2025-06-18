ABD, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye edecek

ABD Büyükelçisi Huckabee, X hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye uçuşları ve yolcu gemisi kalkışları üzerinde çalıştığını belirtti.

Huckabee, tahliyeler için kayıt işlemlerinin başladığını kaydetti.

Öte yandan İsrael Hayom gazetesinde yer alan haberde ise, İran ile çatışma sürecinin başlamasından bu yana ilk kez 20 Haziran Cuma günü yabancılar ve diplomatların ülkeden uçmasına izin verileceği duyuruldu.

Haberde, İsraillilerin ise yalnızca bir istisna komitesinin onayıyla uçabileceği aktarıldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.