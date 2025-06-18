Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.06.2025 19:03

ABD, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye edecek

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ABD, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye edecek

ABD Büyükelçisi Huckabee, X hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye uçuşları ve yolcu gemisi kalkışları üzerinde çalıştığını belirtti.

Huckabee, tahliyeler için kayıt işlemlerinin başladığını kaydetti.

Öte yandan İsrael Hayom gazetesinde yer alan haberde ise, İran ile çatışma sürecinin başlamasından bu yana ilk kez 20 Haziran Cuma günü yabancılar ve diplomatların ülkeden uçmasına izin verileceği duyuruldu.

Haberde, İsraillilerin ise yalnızca bir istisna komitesinin onayıyla uçabileceği aktarıldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ETİKETLER
ABD İsrail İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'a müdahalede Trump'ın kararını uygulayacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:12
İran, Umman'a heyet gönderdiği iddialarını yalanladı
20:14
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret
20:19
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin temsilcisidir
19:47
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
19:16
NYT: Trump'ın İran'a yönelik tutumu İsrail'in baskısıyla değişti
19:16
Ekrem İmamoğlu'nun 7 aklama suçunun faili olduğu tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç kulübü kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç kulübü kabul etti
FOTO FOKUS
Bakan Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı
Bakan Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ