Dünya
ABD: İran'la görüşmeye hazırız09 Ocak 2020 Perşembe 06:52 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 07:08
ABD, BM'ye mektup göndererek "Gerilimin azaltılması için ön koşulsuz İran'la görüşmeye hazırız" dedi.
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta, şu sözlere yer verildi:
"Kasım Süleymani’nin öldürülmesi BM Sözleşmesi gereği meşru müdafaadır. ABD, personelini korumak için Ortadoğu’da “gerekli ek” çalışmaları yapmaya hazırlanıyor."
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