Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2026 00:56

ABD, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silahlı kuvvetlerini yeniden inşa etmesini ve ABD ile bölgedeki ortaklarına yönelik tehditlerini engellemek amacıyla İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımları duyurdu.

ABD, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın askeri petrol satışlarına karşı ek adımlar attığı bildirildi.

Bu satışların, İran'ın silahlı kuvvetlerinin yeniden inşasını finanse etmesine ve ABD ile bölgedeki ortaklarına yönelik tehditlerini sürdürmesine imkan verdiği belirtilen açıklamada, İran ordusunun bir dizi paravan şirket aracılığıyla İran ham petrolünü satarak gelir sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, İran Genelkurmay Başkanlığının petrol satış kolu olan Sepehr Energy Jahan firmasının petrol ihracatını gerçekleştirebilmek için büyük ölçüde gölge filo gemilerine ve paravan şirketlere bağımlı olduğu belirtilerek, bu kapsamda çeşitli şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Hazine Bakanlığı, İran ve ordusunu ABD müttefikleri ile Orta Doğu'daki ortaklarını tehdit etmek için ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla İran'ın petrol satışları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecektir. İran hükümetinin silahlı kuvvetlerini ve askeri yeteneklerini yeniden inşa etmek amacıyla petrol gelirlerini artırmasına izin vermeyeceğiz."

ETİKETLER
ABD İran Petrol
Sıradaki Haber
İran devlet televizyonu: ABD'ye ait hava aracı düşürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:07
İran devlet televizyonu: ABD'ye ait hava aracı düşürüldü
00:33
Trabzon'da otomobil, yaya geçidinden geçen motosiklete çarptı
23:30
ABD'de Trump'lı 250 dolarlık banknot iddiası
23:35
Bolu'da bayram dönüşü ağır tonajlı araçlara seyir yasağı
23:00
Bakan Çiftçi'den HAYAT 112 ACİL paylaşımı: İhbarlarınız saniyeler içinde ulaşabiliyor
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hacılarla telefonda görüştü
SOLOTÜRK’ten İstanbul semalarında fetih provası
SOLOTÜRK’ten İstanbul semalarında fetih provası
FOTO FOKUS
ABD'de Türk lezzetleri tam not aldı
ABD'de Türk lezzetleri tam not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ