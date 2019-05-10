ABD'nin 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 vergi uygulamasını başlatmasının ardından 2 ülkeden heyetler Washington'da bir kez daha bir araya geldi.

Toplantıda anlaşma sağlanamadığı duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmelerin samimi ve yapıcı geçtiğini açıkladı. Görüşmelerin süreceğini söyledi. Çin'e karşı uygulanan tarifelerin kaldırılıp kaldırılmayacağının gelecekteki görüşmelere bağlı olduğunu belirtti.

Washington yönetimi 10 Mayıs'ta 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e çıkarmıştı. Pekin yönetimi ise tarifelere karşı gerekli önlemlerin alınacağını duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber