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Dünya
AA 25.04.2025 13:11

ABD Hazine Bakanı Bessent, Güney Kore ile tarife görüşmelerinin başarılı geçtiğini duyurdu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, gümrük tarifesi artışları konusunda Güney Koreli yetkililerle gerçekleştirilen müzakerelerin oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Bessent, Güney Kore ile tarife görüşmelerinin başarılı geçtiğini duyurdu

ABD'nin ticaret yaptığı ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel oranın yüzde 10 olacağını duyurmasının ardından tarifeleri azaltma yolunu arayan ülkelerden Güney Kore'den bir heyet, Washington'a ziyarette bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok ve ekibiyle Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin oldukça başarılı geçtiğini söyledi.

Gümrük tarifelerini hafifletebilecek olası anlaşmanın teknik detaylarını yakın zamanda masaya yatıracaklarını anlatan Bessent, toplantı kapsamında enerji sektöründe işbirliğinin de ele alındığını ifade etti.

ABD yönetimi, Güney Kore'ye ilk olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamış, daha sonra bu oranı 90 gün süreyle yüzde 10'a düşürmüştü.

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