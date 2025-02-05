ABD Gümrük Muhafaza Dairesinin gözaltı merkezleri kapasitelerini aştı

CBS News'ün ABD İç Güvenlik Bakanlığından elde ettiği verilere göre, ICE'nin 38 bin 521 yataklı gözaltı merkezlerinde, yaklaşık 42 bin kişi bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinde bir günde gözaltına alınan kişi sayısı bine çıkarken (Joe) Biden hükümetinin son yılındaki sayı, günde ortalama 312 idi.

Trump yönetimi, ICE gözaltı merkezlerine, Biden döneminde getirilen bazı sınırlamaları iptal ederek sabıka kaydı olmayan düzensiz göçmenler de dahil olmak üzere ABD'de yasa dışı şekilde bulunanların çoğunun "peşine düşmesi için" geniş yetki verdi.

ICE yetkilileri, çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltına aldığı için gözaltı merkezlerinin kapasitesinin arttırılması gerektiğini belirtti.

Kurum, yetkili mercilerle işbirliği ve Kongreden daha fazla finansman talep etmek gibi çeşitli çözümleri araştırdıklarını aktardı.

Gözaltı merkezlerinin kapasitesi yüzde 109'a bulan ICE, 3 Şubat'ta yaklaşık 160 kişiyi serbest bıraksa da bu kişilerin takibi için bileklerine elektronik kelepçe takılabiliyor.

Gözaltına alınanlar, kurum onları sınır dışı etmek için gerekli tüm evrak ve yasal süreci tamamlayana kadar günlerce, haftalarca hatta bazı durumlarda aylarca gözaltında tutulabiliyor.

Düzensiz göçmenler, bazen de kendi ülkeleri onları kabul etmediği için sınır dışı edilemiyor.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatikman vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra, ilave bin 500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.