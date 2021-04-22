ABD Başkanı Joe Biden'ın 27 Ocak'ta imzaladığı iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kararname doğrultusunda hazırlanan planda gelişmekte olan ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarına ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için mali kaynak sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Planda, ABD'nin 2024'e kadar gelişmekte olan ülkelere yıllık kamu iklimi finansmanını, Obama yönetiminin 2013-2016 mali yıllarını kapsayan dönemindeki ortalamanın iki katına çıkarılmasının hedeflendiği yer aldı.

İklim uyum finansmanı ise üç katına çıkarılacak

Bu hedefin bir parçası olarak ABD'nin iklim uyum finansmanının 2024'e kadar 3 katına çıkarılmasının istendiği belirtilen planda, Biden yönetiminin bu hedeflere ulaşmak için Kongre ile yakın çalışacağı vurgulandı.

Planda, kamu yatırımlarında iklime öncelik verileceği, uyum ile dayanıklılık yatırımlarının artırılacağı ifade edildi.

Sermaye ‘iklim dostu’ yatırıma yönlendirilecek

Ayrıca karbon yoğun fosil yakıta dayalı enerjiye yönelik kamu yatırımlarının ölçeğinin azaltılması ve sermayenin ‘iklim dostu’ yatırımlara yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, sanal İklim Zirvesi'ndeki konuşmasında, söz konusu planın küresel iklim mücadelesini koordineli şekilde finanse etme vizyonunu temsil ettiğini dile getirdi.

"Hızlı bir başlangıca ihtiyacımız var"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da İklim Zirvesi'nde, küresel toplumun iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kaçınması için çok az zamanın kaldığını söyledi.

Kamu ve özel olmak üzere finansın ülkelerin sıfır emisyon hedefinde ve değişen iklimle başa çıkma yolunda ilerlemelerini hızlandırmak için önemli olduğunu vurgulayan Yellen, bu doğrultuda 2022 mali yılı bütçesinde Yeşil İklim Fonu için 1,2 milyar dolar ve çok taraflı iklim girişimlerini desteklemek için 485 milyon dolar kaynak talep ettiklerini aktardı.

ABD Hazinesinin sera gazı emisyonlarını azaltan ve değişen çevre etkilerine karşı koruma sağlayan yatırımlar ile projeleri kolaylaştırmak için çalıştığını belirten Yellen, sürdürülebilir finans konusunda G20 ile çalıştıklarının bilgisini verdi.