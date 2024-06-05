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Dünya
AA 05.06.2024 11:34

ABD: Gazze'deki "çatışmanın" sona erdirilmesi için İsrail'in henüz titiz bir planı yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington’un Gazze'deki "çatışmanın" sona erdirilmesi için İsrail tarafından henüz "titiz" bir plan görmediğini belirtti.

ABD: Gazze'deki "çatışmanın" sona erdirilmesi için İsrail'in henüz titiz bir planı yok

Sözcü Miller, günlük basın brifinginde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz’ın olası ertesi gün senaryolarına ilişkin açıklamalar yaptığına işaret etti.

Miller, bir plan olması gerektiğini dile getirerek, “Çatışmanın sona ermesi için gerekli olduğunu düşündüğümüz türden titiz bir planlama görmedim. Çatışma sonrası yönetişim ve bir tür siyasi geçiş planı olmadan, çatışmayı sona erdiremezsiniz.” dedi.

İsrail'in abluka altındaki bölgede önerdiği üç aşamalı ateşkesle ilgili olarak Miller, Tel Aviv'in anlaşmayı yerine getirmeye hazır olduğunu aktararak, “Dolayısıyla İsrail'in bu anlaşmayı uygulamaya hazır olduğu konusunda ikna olmuş durumdayız." diye konuştu.

Miller, söz konusu ateşkes anlaşmasının Hamas'ın önünde olduğunu ve ABD'nin Hamas'tan henüz bir yanıt almadığını kaydetti.

- Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve bunun ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte esirlerden öncelikle yaşlı ve kadınların serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

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