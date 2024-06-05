Açık 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.06.2024 10:58

ABD: Gazze'de ateşkes önerisi konusunda Hamas'tan yanıt bekliyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan yanıt beklediklerini belirtti.

ABD: Gazze'de ateşkes önerisi konusunda Hamas'tan yanıt bekliyoruz
[Fotograf: AA]

Sullivan, basın mensuplarına Biden'ın duyurduğu; İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisine ilişkin açıklama yaptı.

"Kabul edip etmeme konusunda top Hamas'ta. Şimdi Hamas'tan yanıt bekliyoruz." diyen Sullivan, anlaşma önerisini Hamas'la görüşen Katarlı arabulucularla da iletişimde olduklarını ifade etti.

Sullivan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde dün, Burns'ün İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere, Katar'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin, ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtmişti.

ETİKETLER
ABD Hamas
Sıradaki Haber
İsrail'in güneyindeki bir üsteki patlamada 9 askerin yaralandığı bildirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
BES'le kredi kullanma dönemi başladı
11:14
Kurban Bayramı için konulan ek otobüs seferleri satışa sunuldu
11:14
İsrail, ABD'den "esir mutabakatı ihlal edilirse" Gazze'ye saldırılara devam "garantisi" istiyor
11:12
Türkiye otomotiv endüstrisi en yüksek mayıs ihracatına ulaştı
10:52
İsrail'in güneyindeki bir üsteki patlamada 9 askerin yaralandığı bildirildi
10:56
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
İsrail Han Yunus'ta ABD'ye ait mühimmat kullandı
İsrail Han Yunus'ta ABD'ye ait mühimmat kullandı
FOTO FOKUS
Hatay'da yüksek sıcaklar elektrik telinde patlamaya sebep oldu
Hatay'da yüksek sıcaklar elektrik telinde patlamaya sebep oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ