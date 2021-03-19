Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Meksika'ya 2,5 milyon doz ve Kanada'ya Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz onaylanmamış olan 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısı verme planlarını sonuçlandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Psaki önceliklerinin Amerikan nüfusunu aşılanması olduğunun da altını çizdi.

ABD'de toplam 7 milyon "serbest bırakılabilir" dozda Astra Zeneca aşısı bulunduğunu ve yönetimin gelecekte diğer ülkelerle fazla dozları paylaşabileceğini söyledi.

Kararın tam kesinleşmediğini vurgulayan Psaki konunun üzerinde çalışıldığını belirtti.

Meksika’ya aşı verme kararı göçmen dalgası artışından sonra geldi

Beyaz Saray’ın Meksika’ya aşı verme planlarının güney sınırındaki rekor sayıda göçmen akını artışının ardından gelmesi dikkat çekti.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas bu hafta başında sınırdaki geçiş girişimlerinin sayısının yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

Psaki, iki konunun birbiriyle ilgili olmadığını öne sürdü.

"Fazlalık kalırsa paylaşacağız" demişti

ABD’nin aşı verme çalışmalarının Başkan Joe Biden’in tüm ABD'li yetişkinleri Mayıs ayı sonuna kadar aşılama planlarını etkilemesi beklenmiyor.

Biden "Elimizde fazlalık kalırsa bunu dünyanın geri kalanıyla paylaşacağız”demişti.

Biden daha önce yetkililerin henüz Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmamış olan AstraZeneca aşısı tedariki hakkında "birkaç ülke ile konuştuğunu" söylemişti.