ABD öncülüğündeki koalisyon birlikleri Irak'tan adım adım çekiliyor. 2003'te Saddam Hüseyin rejiminin yıkılmasının ardından ABD askerlerinin konuşlandığı en kritik üslerden olan Ebu Gureyb Iraklılara teslim ediliyor. Koalisyon güçlerinin başkent Bağdat’ın kuzeyindeki üsten çekilmesi ile Ebu Gureyb, Bağdat yönetimine devredilen 6'ncı askeri üs olacak.

ABD askerleri tarafından, Ebu Gureyb'deki hapishanede tutuklulara yapılan korkunç işkenceler hafızalardan henüz silinmedi. ABD askerlerinden bazıları yapılan işkenceleri itiraf etmişti.

ABD ve koalisyon güçleri son bir ay içerisinde Kerkük'te K1, Anbar'da Habaniye ve Kaim ile Musul'daki Kayyara Üssü'nü Irak ordusuna devretti.

Irak hükümetinin DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleriyle yaptığı anlaşma gereğince, Bağdat’ta Fransız müsteşarların kaldığı karargahı geri aldığı belirtildi.

Askeri üslerin devri, Irak Parlamentosu'nun 5 Ocak'ta, ülkedeki yabancı askeri güçlerin çıkarılması için onayladığı yasanın ardından gerçekleşti.