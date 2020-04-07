Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 125'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 2 bin 439'u buldu.

Ülkenin sınır eyaletlerinden Baja California, Nuevo Leon ve Tamaulipas'ta yetkililer, ABD'de hızla artan vakalar nedeniyle yeni önlemler aldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, dün Twitter mesajında, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlara teşekkür ederek, "Hepinizin desteğiyle virüsü yeneceğiz. Meksika ekonomisini yeniden ayağa kaldıracağız. Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaptık." ifadesini kullanmıştı.