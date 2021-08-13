ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ)nyapılan açıklamaya övgüde bulunuldu. Açıklamada, DSÖ'nün COVID-19'un kökeninin araştırılmasına ilişkin kararının ABD tarafından takdirle karşılandığı vurgulandı:

"Gelecekteki salgınları daha iyi tespit edebilmemiz, önleyebilmemiz ve bunlara yanıt verebilmemiz için bu virüsün kökenlerini bulmaya yönelik bilimsel temelli çalışmalara ve veriye dayalı çabalara yapılan vurguyu memnuniyetle karşılıyoruz."

ABD'nin, "yetenekli" ve "son derece nitelikli" bilimsel uzmanları DSÖ'nün kısaca "SAGO" adı verdiği yeni ekibe aday gösterme niyetinde olduğu aktarılan açıklamada, diğer ülkelerin de aynı yönde hareket etmesinin desteklendiği bildirildi. Açıklamada, "DSÖ ve SAGO ile bilimsel işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Çin DSÖ'nün kararını reddetmişti

Öte yandan, ABD'nin açıklamalarının aksine, Çin, DSÖ'nün COVID-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.

Global Times'daki habere göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşü, DSÖ'nün COVID-19'un kökenleri hakkında yeni bir inceleme yapılması yönündeki çağrılarını geri çevirerek virüsün kaynağını bulma konusunda "siyasi" çabalar yerine "bilimsel" çabaları tercih ettiklerini açıklamıştı.

DSÖ'den yeni ekip

DSÖ, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için kısaca "SAGO" adı verilen yeni bir ekip oluşturulduğunu duyurmuştu.

DSÖ'nün tüm hükümetleri COVID-19'un kökenlerine yönelik çalışmaları hızlandırmak ve "durumun politik niteliğini yok etmek için" iş birliği yapmaya çağırdığı açıklamada, "DSÖ, SARS-CoV-2'nin kökenine yönelik araştırmaların suçlama, parmakla gösterme veya siyasi puan verme pratiği olmadığını ve olmaması gerektiğini yineler." denilmişti.

Çin ve DSÖ'ye üye bazı ülkelerin, DSÖ'ye virüsün "laboratuvar hipotezine" ilişkin DSÖ ile irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, bu ülkelerin köken çalışmasının siyasallaştırıldığı veya DSÖ'ye siyasi baskı yapıldığı görüşünü belirttikleri kaydedilmişti. Açıklamada, gelecekteki virüslere karşı tedbirler açısından COVID-19'un nasıl başladığını bilmenin hayati önem taşıdığı aktarılmıştı.

DSÖ-Çin raporu

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla COVID-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, COVID-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, COVID-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise COVID-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı.