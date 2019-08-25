ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin'i "bölgeler ve ülkeler" listesinden çıkarması bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımın ardından ortaya çıktı. Paylaşım sonrasında İsrail basını da ABD Dışişlerinin Filistin'i listeden kaldırdığını yazdı.

Bakanlık daha önce Filistin'e sitesinde "Filistin Yönetimi" ya da "Filistin Toprakları" ifadeleriyle yer veriyordu.

FKÖ'den tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise duruma yaptığı Twitter paylaşımıyla tepki gösterdi.

ABD'nin, İsrail'i listeden çıkarmasının ABD'nin değil, İsrail'in çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirten Ureykat, "Gerçeği görmemeye karar vermek, bu gerçeğin varlığını ortadan kaldırdığınız anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana Filistin konusunda İsrail çizgisini destekleyen pozisyon benimsemişti.

Kaynak: AA