Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 2 bin 568 metre yüksekliğindeki yanardağda yerel saatle 07.28'de patlama olduğu ifade edildi.

Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan yazlık tatil yeri Karuizawa kasabasına yakın bir noktada olan yanardağdaki patlama sonrasında dumanların 600 metreye kadar yükseldiği belirtildi.

Yetkililer, bölge halkını kraterin yaklaşık 2 kilometrelik yarıçapında uçan kayaların ve volkanik akıntıların olabileceği konusunda uyardı.

Asama Yanardağı'nda 7 Ağustos'ta da düşük şiddetli patlamalar meydana gelmiş ve 3'e çıkarılan alarm seviyesi geçtiğimiz hafta 2'ye düşürülmüştü.

Kaynak: AA