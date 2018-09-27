ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği diplomatik atılımla, Kuzey Kore'deki nükleer tehdidin yakında çözülecek bir noktaya doğru geldiğini söyledi.

Diğer yandan Pompeo, "Kuzey Kore, nükleer silahlardan nihai olarak arınana ve bu durum tam olarak doğrulanana kadar, ülke ile ilgili tüm BMGK kararlarını tam olarak uygulamak bizim önemli ortak sorumluluğumuzdur" dedi.

Kuzey Kore'de "nihai, tam olarak doğrulanmış nükleersizleşmenin" önemine değinen Pompeo, "Nükleer silahsızlanmanın nihai ve tam olarak gerçekleştiğini görene kadar, BMGK yaptırımları kuvvetli bir şekilde ve başarısızlığa uğramadan uygulanmaya devam edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"BM üyelerinin yaptırımlara saygı göstermelerini istiyoruz"

ABD'nin, Kuzey Kore'ye petrol ithalatını ve kömür ihracatını kısıtlayan yaptırımlarının ihlal edildiğine dair kanıtları olduğunu belirten Pompeo, BM üyelerinden yaptırımlara saygı göstermelerini istedi.

Pompeo, Pyongyang yönetiminin nükleer silah programını sona erdirmek için diplomatik bir yol izlemesi halinde Kuzey Kore halkını "çok daha parlak bir gelecek" beklediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pompeo'nun, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile New York'ta görüştüğü ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, lider Kim'in gelecek ay Pyongyang'da görüşme davetini, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen nükleer silahların yok edilmesi sözü ve Başkan Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye hazırlanmak için kabul etti" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA