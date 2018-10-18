ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı Washington'da da yakından takip ediliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye ve Suudi Arabistan dönüşü Başkan Donald Trump'ı bilgilendirdi.

Pompeo, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı meselesini ciddiye aldığını ve ortaklaşa bir soruşturma yürütüldüğünü hatırlattı. Pompeo, bu sürecin ilerlemesini bekleyeceklerini ifade etti.

ABD'li Bakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudilerle yürütülen soruşturmanın sonuçlarını paylaşacağı konusunda kendisine güvence verdiğini anlattı.

Pompeo bir karşılık vermeden önce soruşturma için birkaç gün daha vermenin iyi olacağını Trump'a söylediğini ifade etti.

Pompeo, Suudi Veliaht prensinin de Trump'la görüştüğünde kendisine kişisel bir taahhütte bulunacağını da belirtti.

Kaynak: TRT Haber