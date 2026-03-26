Dünya
AA 26.03.2026 22:14

ABD Dışişleri Bakanı: Hürmüz Boğazı'nda menfaati olan ülkeler bu sorunu çözmeli

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacının olmadığını belirterek, "boğazdan menfaati olan ülkelerin harekete geçmeleri gerektiğini" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı: Hürmüz Boğazı'nda menfaati olan ülkeler bu sorunu çözmeli

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa'da sadece ABD'yi temsil etmek üzere görüşmeler yapacağını ve İran konusunda NATO ülkelerinin daha somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Rubio, özellikle Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacının olmadığını vurgulayarak, "Bizim enerjimizin çok az bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu konuda büyük menfaati olan ülkeler var, bu yüzden onlar harekete geçip bu sorunu çözmelidir." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının uluslararası hukuka uygun olmadığını savunan Rubio, "İran, küresel deniz taşımacılığını tehdit etmeyi bırakırsa bu durum yarın bile çözülebilir. Bu tehditler, bir skandal ve uluslararası hukukun ihlalidir. Uluslararası hukuka önem veren tüm ülkeler bu konuda bir şeyler yapmalıdır." diye konuştu.

Rubio, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerin detaylarına ve kimlerle görüştüklerine girmeyeceğini kaydederek, "Mesajları ileten aracı ülkeler var ve ilerleme kaydedildi. Gördüğünüz gibi somut ilerlemeler kaydedildi. Boğazdan geçen enerji miktarı artıyor, olması gerektiği kadar değil ama bir kısmı arttı." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
22:18
İsrail, hapishanede açlıktan hayatını kaybeden Filistinli çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmayı kapattı
21:59
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek'in 2 şoförü tutuklandı
21:34
Sivas'ta 125 kişi umre vaadiyle dolandırıldı
21:24
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
21:14
İsrail ordusu: Tahran ve çevresindeki hedeflere dünkü hava saldırılarında 150'nin üzerinde mühimmat kullandık
21:01
AB: İsrail meclis komitesinde onaylanan idam cezası tasarısı büyük endişe uyandırıyor
