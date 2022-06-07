Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Dagalu, konsey üyesi Orgeneral Şemseddin Kebbaşi ve Koramiral İbrahim Cabir İbrahim'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçisi Ali Bin Hasan Bin Cafer katıldı.

Görüşmede, Sudan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın yarın başlatmayı planladığı doğrudan diyalog sürecinin hazırlıkları ele alındı.

Sudanlı taraflar arasında diyalog için üçlü mekanizmanın çabalarına tam desteğini vurgulayan askeri komite, geçiş döneminin başarıya ulaşması ve sivil bir hükümetin kurulmasına vesile olacak bir uzlaşmaya varılması için çalıştıklarını kaydetti.

Sudan'daki siyasi krizin çözümü için uluslararası ve bölgesel çabalar birleştirildi

UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ve 10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

UNITAMS, 7 Mart’ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.

13 Mayıs'ta üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı dolaylı görüşmelere başlanmıştı. Doğrudan görüşmelerin ise yarın başlanacağı açıklanmıştı.

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk da istifa etmişti.