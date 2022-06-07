Iştiyye, Filistin'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Iştiyye, Filistin'in uluslararası toplum tarafından tanınan bir ülke olmayı ve Filistin halkının bağımsız Filistin devletinde yaşamayı hak ettiğini söyledi.

Iştiyye, Filistin halkının işgal altında yaşadığını ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in gerilimi tırmandırması, Filistin'deki siyasi boşluk, uluslararası çifte standartlar, Filistin'deki olaylara sessiz kalınması, uluslararası krizlerin ekonomik sonuçları ve hayat pahalılığı nedeniyle Filistin kamuoyunda öfke hakim."

Bölgede tansiyonun yükselmesinden İsrail'i sorumlu tutan Iştiyye, uluslararası toplumdan Filistin halkına korunma sağlanmasını istedi.

Iştiyye, "Bizim ve Almanya'nın, uluslararası hukuku, insan haklarını ve 1967 sınırlarında iki devletli çözümü koruma konusunda net bir tutumumuz var" ifadesini kullandı.

Almanya, iki devletli çözümden yana

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Habeck de İsrail-Filistin çekişmesinin son bulması için iki devletli çözümden yana olduklarını söyledi.

Iştiyye ile "bu çekişmeye siyasi bir çözüm bulunmasının ve Filistin kamplarında güneş enerjisi sağlanması başta olmak üzere enerji sektörünün desteklenmesinin yollarını" görüştüklerini aktaran Habeck, Filistin'deki kalkınma projelerine büyük destek verdiklerini kaydetti.

Habeck; İsrail, Filistin ve Ürdün'ü kapsayan 4 günlük Orta Doğu turuna dün başlamıştı.