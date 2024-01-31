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Dünya
AA 31.01.2024 23:46

ABD Dışişleri: ABD'nin askeri karşılığı "tansiyonu artırıcı" olmayacak

ABD yönetimi, Suriye-Ürdün sınırındaki askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından vereceği askeri karşılığın "tansiyonu artırıcı" şekilde olmayacağını, ancak bölgedeki Amerikan unsurlarını koruduklarından emin olmaları gerektiğini açıkladı.

ABD Dışişleri: ABD'nin askeri karşılığı "tansiyonu artırıcı" olmayacak
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde ABD'nin üssüne yapılan saldırıya nasıl karşılık vereceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya verilecek karşılık konusunda (ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin bir yol haritası çizdiğini belirten Miller, bölgede gerginliğin artmasını amaçlamadıklarını vurguladı.

Miller, "ABD'nin vereceği karşılık tansiyonu artırıcı olmayacak. Bugüne kadarki eylemlerimiz ABD askerlerini savunmaya yönelikti, tansiyonu artırmak değildi. Bölgede gerilimin artmasının kimseye faydasının olmayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Orta Doğu'da çatışmaların yayılmasının Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyeceğini ifade eden Miller, bunun İran'ın çıkarlarına da uygun olmadığını savundu.

Bölgedeki askerlerini, müttefiklerini ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini vurgulayan ABD'li sözcü, bunun yanı sıra askeri adımları dikkatli bir şekilde atmaya devam edeceklerini kaydetti.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

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