ABD 3 askerin ölümüne “haftalar” sürecek bir “kampanya” ile misillemeye hazırlanıyor

NBC News’e konuşan yetkililer, ABD’li yetkililerin hedefler üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen söz konusu yetkililer, Biden yönetiminin henüz hedefleri kesinleştirmediğini ancak "haftalarca" sürebilecek bir "kampanya" hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.

Üzerinde çalışılan hedeflerin İran dışındaki İran ile bağlantılı hedefleri içermesinin beklendiği, misilleme kampanyasının hem saldırıları hem de siber operasyonları kapsayacağı ifade edildi.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran ise söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

İranlı yetkililer, "ABD, tehdit dilini ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve siyasi çözüme odaklanmalı." diyerek, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya "kararlı ve süratle" yanıt vereceklerini belirtmişti.