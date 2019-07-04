ABD'li yetkililer, ABD'li ve Çin'li üst düzey yetkililerin, önümüzdeki hafta iki ülke arasındaki ticaret savaşının çözümü için müzakerelere hazırlandığını söyledi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow gazetecilere verdiği demeçte, "Bu görüşmeler önümüzdeki hafta ciddiyetle devam edecek" dedi.

Geçtiğimiz hafta Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Trump ve Şi'nin, ABD ve Çin'i ortaklaşa geliştirme konusunda hemfikir olduğu, ayrıca iki liderin ABD ve Çin arasında ekonomik ve ticari istişarelerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yeniden başlatılması konusunda anlaştığı vurgulanmıştı.

Trump, "ABD-Çin iş birliği ayrılıktan iyidir, diyalog zıtlaşmadan iyidir. Aslında (anlaşmaya) çok yakındık fakat bir şeyler oldu ve o süreç biraz koptu, şu anda biraz daha yaklaşıyoruz" diye konuşmuştu.

Kaynak: Reuters