Dünya çapında liderlere, diplomatlara ve istihbarat yetkililerine yönelik mikrodalga silahlarla yapılan saldırılar artıyor.

Berlin’deki ABD Büyükelçiliği’nde bu silahların yol açtığı Havana sendromu görüldüğü iddia edildi.

Alman polisinin iki aydır soruşturmayı sürdürdüğü belirtilirken Der Spiegel'de yayınlanan bir habere göre ABD'nin sunduğu kanıtlara dayanarak en az iki davaya ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.

2016'da Küba'nın başkentinde buna yönelik vakaların bildirilmesinin ardından olay Havana sendromu olarak adlandırılmıştı.

Dünya çapında, Çin, Hindistan ve Washington DC'de konuya ilişkin 200’den fazla vaka rapor edildi.

Avusturya güvenlik güçleri de, Viyana'daki Amerikan Büyükelçiliği personeline yönelik saldırı iddiasını araştırmayı sürdürüyor.

Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor

Sendrom, kısa vadede baş dönmesi ve mide bulantısı gibi bir dizi semptoma yol açıyor. Uzun vadede ise migren ve hafıza kaybı yaşanıyor.

CIA, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon konuya ilişkin soruşturma yürütüyor.

Uzmanlar, Havana sendromuna neden olabilecek mikrodalga silahların var olduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü, "anormal sağlık olayları" olarak adlandırdığı sendrom kurbanlarına daha iyi sağlık hizmeti ve desteği garanti eden bir yasayı imzaladı.

Soruşturma hakkında gizli brifingler alan ABD Meclis İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, sendromun nedeninin hala bilinmediğini söyledi.

Schiff yabancı bir hükümetin işin içinde olduğu tespit edilirse, "Ayrıca çok ciddi yansımaların olacağından eminim" dedi.



