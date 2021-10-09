Çin ve Tayvan arasındaki gerilim yine arttı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 110'uncu yıl dönümündeki konuşmasında bağımsız olarak tanımadığı Tayvan'ı hedef aldı ve Çin ile Tayvan'ın birleşmesinin mutlaka yerine getirileceğini söyledi.

Şi, Tavyan sorununun tamamen Çin'in iç sorunu olduğunu ve hiçbir dış müdahaleye konu edilemeyeceğini vurguladı.

Tayvan'dan tepki

Şi'nin sözlerine Tayvan yönetiminden sert tepki geldi. Tayvan Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tayvan'ın geleceğine Tayvanlıların karar vereceği belirtildi.

Açıklamada, "Çin, taciz, ihlal ve yıkıma yönelik kışkırtıcı adımlarını terk etmelidir." denildi.

Hava sahası gerginliği

Pekin ve Tayvan arasında son zamanlarda hava sahası ihlali gerginliği yaşanıyor.

1 Ekim'den bu yana Tayvan'ın hava savunma sahası ilan ettiği alana Çin'e ait 100'den fazla savaş uçağının girdiği duyuruldu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.