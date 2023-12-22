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Dünya
AA 22.12.2023 00:58

ABD, BMGK'nin Gazze'ye ilişkin karar tasarıları üzerinde "aktif olarak" çalıştıklarını öne sürdü

Beyaz Saray, ABD'nin arabulucularının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'ye ilişkin karar tasarlarının hayata geçirilebilmesi için uluslararası ortaklarıyla "aktif olarak" işbirliği halinde olduklarını açıkladı.

ABD, BMGK'nin Gazze'ye ilişkin karar tasarıları üzerinde "aktif olarak" çalıştıklarını öne sürdü

Basına konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Gazze'deki insani durumun ele alınması bizim için elbette önemli" ifadelerinin ardından, ABD'nin, BMGK karar tasarılarının sonuca ulaşabilmesi için uluslararası ortaklarıyla "aktif olarak" işbirliği halinde olduğunu aktardı.

ABD'nin, Gazze'deki durum hakkında endişeleri gidermek için "diğer tüm uluslardan daha fazla" çalıştığını öne süren Kirby, "Başkan'ın (Joe Biden) İsrail'i ve Filistin halkını destekleme konusundaki yaklaşımını ve politikalarını ilerletmek için bir ekip olarak çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

BMGK'de 8 Aralık'ta yapılan oylamada, Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.

ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık'ta 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim'de de BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen BMGK karar tasarısının oylanması, 20 Aralık'ta anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelenmişti.

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