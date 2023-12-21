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Dünya
AA 21.12.2023 23:59

AB kurumlarının başkanlarından, Çekya'daki saldırı sonrası "yanınızdayız" mesajı

AB kurumlarının başkanları, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırının ardından, Avrupa'nın "Çekya'nın yanında" olduğu mesajını verdi.

AB kurumlarının başkanlarından, Çekya'daki saldırı sonrası "yanınızdayız" mesajı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinde 15 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrasında X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Prag'da birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırı karşısında dehşete kapıldığını belirten von der Leyen, "Mağdurların ailelerine ve bir bütün olarak Çekya halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizin yanınızdayız ve yas tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Prag'da silahlı saldırı
Prag'da silahlı saldırı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X'teki hesabından Çekya dilinde yaptığı paylaşımda, Prag'da yapılan saldırı karşısında dehşete düştüğünü kaydetti.

Metsola, "Avrupa'nın en eski üniversitelerinden birinin terör sahnesi olarak görülmesi yürekleri dağlıyor. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle birlikte, yaralılara acil şifalar diliyorum, Avrupa Çekya'nın yanında." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in X sosyal medya platformundaki paylaşımında da "Prag'daki korkunç saldırının kurbanlarının ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Toplumlarımızda bu tür şiddete yer bırakmamalıyız." ifadeleri yer aldı.

Avrupa ülkelerinin liderleri, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınamıştı.

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