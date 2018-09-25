ABD Başkanı Donald Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceği uyarısında bulundu.

BM 73. Genel Kurulu'na hitap eden Trump, konuşmasına ''İki yıldan kısa bir sürede, yönetimim ülkemizin tarihinde neredeyse her yönetimden daha fazlasını başardı.'' diyerek başladı.

Trump'ın bu ifadesi BM Genel Kurulu'nda gülüşmelere neden oldu. Trump ise gülümseyerek ''Bu tepkiyi beklemiyordum ama sorun yok diyerek'' konuşmasına devam etti.

ABD BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne desteğimizi çekiyoruz.

-Tüm ülkeleri İran rejimini izole etmeye çağırıyoruz.

Esed rejimi kimyasal silah kullanırsa ABD harekete geçecek

Suriye'deki trajedinin ise içler acısı olduğunu söyleyen Trump, Suriye'de rejime kimyasal silah uyarısında da bulundu.

Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceğini söyledi.

Yaptırımlar devam edecek

ABD'nin Kuzey Kore ile yürüttüğü nükleer görüşmeleri değerlendiren Trump, ''Kuzey Kore lideri Kim'e cesareti ve attığı adımlar için teşekkür etmek istiyorum.'' dedi.

Trump, Kuzey Kore tam anlamıyla nükleer silahsızlanana kadar yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

-Sadece dostlarımıza dış yardım yapacağız.

-Dünya ticaret sistemi acilen değişmeli.

-ABD göç krizi konusunda küresel anlaşmaya katılmayacak.

-Biz ABD olarak nasıl bir gelecek istediğimizi biliyoruz. Özgürlük, bireyin onuru ve hukukun üstünlüğü bizim için vazgeçilmez.

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