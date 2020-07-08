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ABD Başkanı Trump'tan 'okulları açın' çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya, Danimarka, Norveç, İsveç gibi ülkeleri örnek göstererek, okulların açılması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okulların tekrar açılması çağrısında bulundu.
Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Almanya, Danimarka, Norveç, İsveç ve diğer birçok ülkede, okullar sorunsuz açılıyor. Demokratlar, ABD okullarının kasımdaki seçimden önce açılması durumunda, politik olarak onlar için kötü olacağını düşünüyor, ancak çocuklar ve aileler için önemli. Açılmazsa finansman kesilebilir" dedi.
Bazı eyaletlerdeki okulların, sonbahar döneminde eğitim öğretime başlamayacağının açıklanmasına ilişkin Trump, "Okullar sonbaharda açılmalı." ifadesini kullanmıştı.
Etiketler: Trump Okul koronavirüsSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 16:35
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