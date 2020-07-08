Yerel medyada çıkan haberlere göre, başkent Abuja ile ülkenin ticaret merkezlerinden Lagos eyaleti arasında başlayan iç hat uçuşlarına talebin az olduğu belirtildi.

Bilet fiyatlarının COVID-19 öncesi döneme göre yaklaşık yüzde 25 artması dikkati çekerken, Lagos ile Abuja arasındaki bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandığı aktarıldı.

Havalimanları uluslararası uçuşlara kapalı

36 eyaletin bulunduğu ülkede Kano, Port Harcourt, Rivers, İmo ve Borno eyaletlerinde iç hat seferleri 11 Temmuz, diğer eyaletlerde ise 15 Temmuz'da başlayacak.

Nijerya hükümeti uluslararası uçuşların açılmasıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.

Ülkede 152 bin 952 COVID-19 testi yapılırken, 29 bin 789 kişide virüs tespit edildi. Toplam can kaybı ise 669.

Lagos, başkent Abuja, Oyo, Kano, Rivers ve Edo ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.