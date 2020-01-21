ABD Başkanı Donald Trump'ı zor duruma sokan azledilme davası Senato'da başladı.

Trump'ın avukatları, hazırladıkları 110 sayfalık savunma özetini kamuoyuyla paylaştı.

Savunmada, Demokratların, "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarının anayasal olarak altı boş olduğu ifade edildi.

"Senato, bu kusurlu azil maddelerini hızlıca reddetmeli ve Başkan'ı aklamalıdır" dendi.

Avukatlar ayrıca Trump'ın Ukrayna konusunda yanlış hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü.

Taraflara 2 güne yayılmış 24'er saat söz hakkı verilecek

Trump için hızlı bir yargı süreci öngörülüyor.

Senato, Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, yargılamaya ilişkin temel usulleri ortaya koyan tasarıyı kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, taraflara tezlerini ortaya koymaları için iki güne yayılmış şekilde 24'er saat verilecek. Ardından jüri görevini üstlenen senatörler taraflara sorularını yöneltebilecekler.

Demokratlar, ayrılan zamana "kısa olduğu" gerekçesiyle tepki gösterirdi.

Beyaz Saray ise Trump'ın hızlı bir yargı süreciyle aklanması için verilen süreden memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Tasarının kabul edilmesi bekleniyor

Tasarıda, tanık çağrılmasının gerekli olmadığı maddesi de yer aldı.

Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada tasarının kabul edilmesi bekleniyor.

Azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber