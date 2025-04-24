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Dünya
AA 24.04.2025 04:17

ABD Başkanı Trump: Otomobil tarifelerinde değişiklik düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil ve otomobil parçalarına yönelik gümrük vergilerinde değişiklik yapmayı düşünmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump: Otomobil tarifelerinde değişiklik düşünmüyorum

Donald Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin'e yönelik tarifelerin ne kadar sürede düşürülebileceğine ilişkin soruya, "Onlara bağlı." yanıtını veren Trump, 90 ülkenin tarifeler konusunda kendileriyle iletişime geçtiğini ve hepsinin de anlaşma yapmak istediğini aktardı.

Trump, "kazıklama" anlaşmaları yerine adil anlaşmalar yapacaklarını vurgulayarak, "Bence harika anlaşmalar yapacağız. Eğer bir şirketle ya da ülkeyle anlaşma yapmazsak tarifeyi belirleyeceğiz. Önümüzdeki iki, üç hafta içinde belirleyeceğiz." dedi.

Çin için de yeni bir oran belirlenebileceğine işaret eden Trump, şu anda pek çok ülkeyle görüştüklerini söyledi.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile henüz konuşmadığını ancak konuşabileceğini belirterek, "Faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inanıyorum. Faiz oranlarını çok yüksek tutuyor." diye konuştu.

Kanada'ya yönelik otomobil tarifelerinin yükselebileceği sinyali

Kanada'ya yüzde 25 tarife uygulandığını anımsatan Trump, bu oranın otomobillere yönelik artabileceğini belirtti.

Trump, tarife koymanın "sizin arabalarınızı istemiyoruz, kendi otomobillerimizi üretmek istiyoruz" demek olduğunu ifade etti.

Otomobil ve otomobil parçalarına yönelik tarife ayarlaması düşünüp düşünmediğine yönelik soruya Trump, "Hayır, şu anda bunu düşünmüyoruz ancak bir noktada yükselebilir." cevabını verdi.

Trump, Kanada ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

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