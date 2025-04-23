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Dünya
AA 23.04.2025 10:44

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alma niyetinde olmadığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alma niyetinde olmadığını belirtti
[Fotograf: AA]

Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına, daha önce faiz oranlarını düşürme konusunda geç kalmakla suçlayarak görevden alınması gerektiğini söylediği Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getiren Trump, Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini vurguladı.

Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre, oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. (Powell'ın) Bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, Trump, 17 Nisan'da, Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını ve hatalı olduğunu" belirterek işine bir an önce son verilmesini istemişti.

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