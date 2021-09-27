Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden üçüncü doz aşısını oldu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, 'destek dozu' olarak nitelendirilen üçüncü doz koronavirüs aşısını Beyaz Saray’da kameraların önünde oldu.
Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ilk dozunu aralık, ikinci dozunu ise ocak ayında olan Joe Biden, bugün Beyaz Saray’da kameraların karşısında ‘destek dozu’ olarak nitelendirilen üçüncü dozu yaptırdı.
Biden, aşıdan önce yaptığı konuşmada, Pfizer/BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozunun onaylandığına işaret ederek, diğer aşılar için de yakında onay gelebileceğini söyledi.
“Aşısızların salgını”
Önceliklerinin daha fazla kişiyi aşılamak olduğunun altını çizen Biden, "Bu salgın, aşısızların salgını" yorumunda bulundu.
Etiketler: ABD Joe Biden Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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