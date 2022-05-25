Texas'ta hayatlarının çok başında çocuklar hayatını kaybetti. Bu zorlu süreç hepimizi yaraladı. Aileler için bu durum ruhunuzun bedeninizden ayrılması gibi. Bu durum hiçbir zaman geçmeyecek. Bu duyguyu bütün toplumla birlikte paylaşmaktayız. Eşimle birlikte tüm çocukları anıyoruz.

Farklı eyaletlerde bu katliamlar gerçekleşiyor. Büyüklü küçüklü 900 kadar olay rapor edildi. Bu durumlar büyümekte ve bu tür saldırılar New York'ta da gerçekleşti ve faaliyete geçmek zorundayız. Yasaların bunlarla ilgili güçlendirilmesi lazım.

Silah alımlarının bu kadar basit olmaması gerekiyor. Bir çocuk bile satın alabiliyor. Bu hastalıklı bir durumdur. Biz her olayda büyük acılar yaşamaktayız. ABD'de bu şekilde olaylar yaşanmamalı.

Artık gerekli yasaların çıkması lazım. Daha fazlasını yapmak zorundayız. Ailelerin yanında olduğumu ifade ediyor ve onlara dua ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...