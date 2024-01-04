ABD Başkanı Biden'ın danışmanı İsrail'e gidiyor

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkili, Washington yönetiminin İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını artırdığını söyledi.

Yetkili, Biden'ın kıdemli danışmanı Hochstein'in, Hizbullah ile İsrail arasında Hamas'ın üst düzey yöneticisinin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından artan gerilimi düşürmek için yarın İsrail'e ulaşacağını aktardı.

İsrailli yetkililerin, Hochstein'e Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştıracak diplomatik bir anlaşma olmaksızın, sınır bölgelerinde yaşayan ve çatışmaların ardından tahliye edilen bölge sakinlerinin evlerine dönemeyeceğini söylemeyi planladığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth'un haberinde de İsrail'in Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştıracak muhtemel bir anlaşmanın, İsrail ile Lübnan arasında kara sınırlarının belirlenmesine ilişkin görüşmeleri başlatmasını umduğu ifade edildi.

The Times of Israel'in haberine göre, Biden yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD'nin, Hizbullah'ın İsrail ile savaşa girmeye istekli olmadığını öngördüğünü söyledi.

Yetkili, "Söyleyebileceğimiz şeylerden yola çıkarak, Hizbullah'ın İsrail ile savaşa girmeye yönelik net bir isteğinin olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Aruri suikastini doğrudan meşrulaştırmayan ABD'li yetkili, ülkesinin 2018'de Aruri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül verme kararını hatırlatarak, üst düzey Hamas yetkililerinin "sorumlu tutulmaları gerektiğini" belirtti.

Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, 1 Eylül 2023'te yaptığı açıklamada, "olumlu sonuçların elde edildiği Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasından sonra kara sınırının çizilme vaktinin de geldiğini" söylemişti.

Hochstein, Lübnan ile İsrail arasında 2022'de imzalanan deniz sınırı anlaşmasına ilişkin görüşmelerde aktif rol oynamıştı.